Клуб Бундесліги готовий викупити контракт захисника Шахтаря

Олексій Мурзак — 24 січня 2026, 13:18
Георгій Гочолейшвілі
ФК Шахтар

Гамбург хоче підписати захисника Шахтаря Георгія Гочолейшвілі на постійній основі.

Про це повідомляє Fußballminister.

За інформацією джерела, німецький клуб планує активувати опцію викупу гравця та заплатити за нього 4 млн євро.

Гочолейшвілі став гравцем Шахтаря в січні 2023 року. У попередньому сезоні він виступав в оренді за Копенгаген, де провів 33 матчі, забив один гол і віддав 4 результативні передачі.

В активі захисника також 14 матчів за національну збірну Грузії. Transfermarkt оцінює його вартість у 2.5 мільйона євро.

Раніше повідомлялося, що 19-річний захисник Палмейраса Робсон потрапив до сфери інтересів Шахтаря.

