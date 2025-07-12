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Ла Ліга відхилила прохання Реала перенести матч першого туру з Осасуною

Володимир Максименко — 12 липня 2025, 11:17
Ла Ліга відхилила прохання Реала перенести матч першого туру з Осасуною
ФК Реал Мадрид

Реал не зміг домовитись із Ла Лігою щодо переносу матчу першого туру проти Осасуни.

Про це повідомило ESPN.

Рішення ухвалювали Хав'єр Тебас та королівська федерація футболу. Функціонери вважають, що 21 день відпустки та стільки ж часу на передсезонну підготовку – достатньо для футболістів.

Тебас також наголосив, що жоден з інших чемпіонатів не робить подібних привілеїв для своїх представників на клубному чемпіонаті світу, зокрема АПЛ та Ліга 1 для фіналістів Челсі й ПСЖ.

Зазначимо, що матч першого туру Ла Ліги, у якому "вершкові" зустрінуться з Осасуною, має відбутися 19 серпня.

Нагадаємо, Реал вилетів у півфіналі, розгромно поступившись чемпіону Франції.

Раніше Хав'єр Тебас розкритикував проведення Клубного чемпіонату світу влітку саме через його вплив на розклад національних чемпіонатів.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Осасуна Реал Мадрид

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