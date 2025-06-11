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Це повний абсурд, – президент Ла Ліги розкритикував клубний чемпіонат світу-2025

Олексій Погорелов — 11 червня 2025, 00:38
Це повний абсурд, – президент Ла Ліги розкритикував клубний чемпіонат світу-2025
Хав'єр Тебас
Getty Images

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас не розуміє, в чому сенс оновленої версії клубного чемпіонату світу.

Слова 62-річного іспанця наводить ESPN.

Новий КЧС-2025 стартує вже цього тижня у ніч на 15 червня матчем між Аль-Ахлі та Інтер Маямі.

Тебас вважає, що цей турнір лише заважає національним чемпіонатам, оскільки у команд-учасниць буде менше часу на відпочинок.

"Це повний абсурд. Справа не лише у фізичному зносі гравців, що очевидно, але модель клубного чемпіонату світу впливає на всю екосистему національних ліг, особливо в Європі", – сказав Тебас.

У клубному чемпіонаті світу братимуть участь дві іспанські команди, Реал та Атлетико.

За словами Тебаса, якщо мадридські колективи дійдуть до фінальних раундів турніру, це негативно позначиться на Ла Лізі: фінал КЧС-2025 відбудеться 13 липня, а чемпіонат Іспанії стартує 16-17 серпня.

"Вже існують суперечки щодо того, коли Реал та Атлетико розпочнуть Ла Лігу, що порушує наш звичний футбольний графік і шкодить нам у середньостроковій перспективі.

Рішення про те, чи Реал і Атлетико почнуть Ла Лігу пізніше (щоб відпочити), приймаю не я один. Воно буде прийняте у свій час, коли ми побачимо, в якому вони стані. Але не може бути так, щоб ми постійно змінювали свій графік заради інших змагань, які нам не подобаються.

Вони не консультувалися з нами про дати, вони не консультувалися з нами ні про що. Те, що вони роблять, шкодить іспанській конкуренції, якщо такі великі команди, як Реал Мадрид або Атлетико, не можуть грати в перший день Ла Ліги".

Нагадаємо, що один з учасників КЧС-2025 в особі Манчестер Сіті посилився зіркою французької Ліги 1.

Раніше стало відомо про домовленість між Ліверпулем та Баєром про трансфер Флоріана Вірца.

Клубний чемпіонат світу Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Хавьєр Тебас

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