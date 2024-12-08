Реал Сосьєдад перед матчем з Динамо розгромив Леганес у 16 турі Ла Ліги
Сьогодні, 8 грудня, чотирма матчами продовжився 16-й тур іспанської Ла-Ліги.
Ігровий день відкривала зустріч майбутнього суперника Динамо в Лізі Європи Реала Сосьєдад з Леганесом. Впевнену перемогу з рахунком 3:0 здобули гості з Сан-Себастьяна.
Також сьогодні між собою зіграють Атлетик – Вільярреал, Осасуна – Алавес та Атлетико – Севілья.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
16 тур, 8 грудня
Леганес – Реал Сосьєдад 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 – 14 Мендес, 0:2 – 78 Барренечеа, 0:3 – 90+2 Оярсабаль
- 17:15 Атлетик – Вільярреал
- 19:30 Осасуна – Алавес
- 22:00 Атлетико – Севілья
Нагадаємо, в суботу, 7 грудня, відбулося 4 матчі 16 туру іспанської Ла Ліги з футболу.