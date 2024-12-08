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Реал Сосьєдад перед матчем з Динамо розгромив Леганес у 16 турі Ла Ліги

Олексій Мурзак — 8 грудня 2024, 18:16
Реал Сосьєдад перед матчем з Динамо розгромив Леганес у 16 турі Ла Ліги

Сьогодні, 8 грудня, чотирма матчами продовжився 16-й тур іспанської Ла-Ліги.

Ігровий день відкривала зустріч майбутнього суперника Динамо в Лізі Європи Реала Сосьєдад з Леганесом. Впевнену перемогу з рахунком 3:0 здобули гості з Сан-Себастьяна.

Також сьогодні між собою зіграють Атлетик – Вільярреал, Осасуна – Алавес та Атлетико – Севілья.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
16 тур, 8 грудня

Леганес – Реал Сосьєдад 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 14 Мендес, 0:2 – 78 Барренечеа, 0:3 – 90+2 Оярсабаль

  • 17:15 Атлетик – Вільярреал
  • 19:30 Осасуна – Алавес
  • 22:00 Атлетико – Севілья

Нагадаємо, в суботу, 7 грудня, відбулося 4 матчі 16 туру іспанської Ла Ліги з футболу.

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Вільярреал

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