Ла Ліга може покарати Вінісіуса за вигуки на адресу вболівальників Райо Вальєкано

Нападника мадридського Реала Вінісіуса Жуніора може бути покарано за вигуки на адресу вболівальників Райо Вальєкано під час матчу 17 туру іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє ESPN.

Футболіст заявив фанатами, що Райо "очікують у другому дивізіоні". Президент Ла Ліги Хавьєр Тебас не став поспішати із висновками, обережно прокоментувавши можливі наслідки поведінки бразильця.

"Я бачив матч, але мені потрібні всі звіти. Зазначу, що не було проявів расизму. Втім, на мою думку, була якась провокація, яка спровокувала Вінісіуса", – розповів функціонер.

Президент Райо більш рішуче висловився про Жуніора та назвав такі дії "неприйнятними".

Після 17 турів Реал знаходиться на третьому місці у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи у своєму активі 37 очок.

Райо Вальєкано зіграв на один матч менше та набрав 20 залікових балів.

Раніше Тебас звинуватив Вінісіуса у популяризації піратства.