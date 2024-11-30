Президент Ла Ліги звинуватив Вінісіуса в популяризації піратства

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас звинуватив зіркового вінгера Реала Вінісіуса Жуніора в популяризації піратства.

Про це інформує A Bola.

Повідомляється, що бразилець опублікував сторіз у соціальних мережах з анонсом матчу Ліги чемпіонів Ліверпуль – Реал, де транслятором він поставив TNT Sports, який показує турнір у Бразилії.

Тебас заявив, що футболіст був у Мадриді, коли розміщував сторіз і назвав це піратством, оскільки для перегляду TNT Sports потрібно використовувати VPN або користуватися піратським переглядом.

"Якщо футболіст був у Мадриді, і я вірю, що був у Мадриді – то це піратство. Доступ до контенту Ліги Чемпіонів в Іспанії має бути через Movistar. Для цього доведеться використовувати VPN. Це виходить зі сфери Movistar. Ми спілкуємося, щоб наступного разу не допустити піратства", – сказав Тебас.

У середу, 27 листопада, у матчі Ліги чемпіонів англійський Ліверпуль обіграв на власному полі мадридський Реал. "Червоні" тепер мають максимальні 15 очок і лідирує в таблиці. Реал здобув всього 6 балів, що дозволяє посідати лише 24-те місце.

Сам Вінісіус участі в матчі не брав через травму.