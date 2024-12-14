Еспаньйол та Осасуна не виявили переможця у матчі 17 туру Ла Ліги

У суботу, 14 грудня, відбувся матч чемпіонату Іспанії між Еспаньйолом та Осасуною.

Зустріч завершилась внічию із рахунком 0:0.

Команди провели досить нудний матч, а Осасуна взагалі не змогла завдати жодного удару у площину воріт Гарсії

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліги

17 тур, 14 грудня

Еспаньйол – Осасуна 0:0

За підсумками матчу каталонський клуб продовжує перебувати у зоні вильоту на 18 місці, маючи у своєму активі 14 очок.

Осасуна набрала 25 залікових балів та, як мінімум до матчу Реал Сосьєдаду, піднялась на шосте пісце.