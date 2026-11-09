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Моурінью вперше у сезоні визнали найкращим тренером місяця у Ла Лізі

Микола Літвінов — 9 листопада 2026, 17:42
Моурінью вперше у сезоні визнали найкращим тренером місяця у Ла Лізі
Жозе Моурінью
Ла Ліга

Наставника мадридського Реала Жозе Моурінью визнали найкращим тренером жовтня в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Португальський фахівець випередив у боротьбі за це звання Пеллегріно Матараццо з Реал Сосьєдада і Дієго Сімеоне з мадридського Атлетико.

Зазначимо, що для Моурінью це перша нагорода найкращого тренера місяця після того, як він повернувся до мадридського Реала у червні цього року.

Додамо, що протягом минулого місяця "вершкові" під керівництвом "Особливого" здобули перемогу у всіх поєдинках. У внутрішньому чемпіонаті "королівський" клуб переграв у меншості Вільярреал (1:0), розгромив Севілью (4:1) та переміг Барселону (2:1) в Ель Класіко.

Нагадаємо, що у вересні цю нагороду забрав наставник Барселони Гансі Флік

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