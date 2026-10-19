Реал Мадрид з дублем Мбаппе розгромив Севілью, Алавес поступився Сельті Віго у 9 турі Ла Ліги

У неділю, 18 жовтня, низкою матчів продовжилася програма 9-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27.

Розпочала день в іспанській першості перемога Осасуни над Расінгом. Голи забили Будімір та Осамбела. Сельта Віго вдома переграла Алавес, забивши два голи у другому таймі.

Реал Сосьєдад оформив розгром над Малагою, попри спроби здійснити камбек від суперників у другому таймі.

Натомість у головному протистоянні дня мадридський Реал також декласував свого суперника, забивши 4 голи у матчі з Севільєю. Першим відзначився Гюлер, скориставшись передачею Діоманде, а потім Мбаппе оформив дубль.

Гол Буено не врятував "нервіонців" від поразки, а Діоманде, який виступає на позиції дискваліфікованого Вінісіуса, поставив крапку у цьому протистоянні.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

9 тур, 18 жовтня

Осасуна – Расінг С. – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 9 Будімір (пен.), 2:0 – 88 Осамбела

Сельта – Алавес – 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 53 Хутгла, 2:0 – 71 Родрігес, 2:1 – 87 Новоа Рамос

Малага – Реал Сосьєдад – 2:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 3 Кубо, 0:2 – 26 Оскарссон, 1:2 – 54 Ніньйо, 1:3 – 59 Оярсабаль, 2:3 – 66 Мартінес, 2:4 – 67 Оярсабаль, 2:5 – 73 Гуедеш

Реал Мадрид – Севілья – 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 30 Гюлер, 2:0 – 37 Мбаппе, 3:0 – 63 Мбаппе (пен.), 3:1 – 80 Буено, 4:1 – 82 Діоманде

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Нагадаємо, що у попередніх матчах 9-го туру Атлетик розписав "суху" нічию з Валенсією, а Барселона з дебютним голом Родрі розгромила Бетіс.