Кукурелья: Справжній Моурінью дуже відрізняється від того образу, який про нього склався у громадськості

Лівий захисник мадридського Реала Марк Кукурелья заявив, що публічний образ Жозе Моурінью значно відрізняється від того, ким він є у житті.

Його слова цитує Фабріціо Романо.

"Справжній Жозе Моурінью дуже відрізняється від того образу, який про нього склався у громадськості. Він дуже близький до нас, це дуже хороша людина, йому подобається з нами спілкуватися та жартувати. Але, звісно, він – бос, і ми будемо робити все, що він скаже".

Моурінью повернувся до тренерського містка мадридців влітку цього року. З того часу команда під орудою "Особливого" провела 16 матчів, у яких здобула 14 звитяг та зазнала 2 поразок.

Наразі "королівський" клуб йде другим у внутрішньому чемпіонаті, поступаючись Барселоні лише на 3 залікових бали. У турнірній таблиці загального етапу Ліги чемпіонів Реал також посідає друге місце.

Напередодні португальського фахівця вперше у цьогорічному розіграші Ла Ліги визнали найкращим тренером місяця.

Нагадаємо, що Кукурелья перейшов з Челсі до мадридців влітку цього року. З того часу провів у клубі 16 матчів, у яких відзначився 1 асистом.