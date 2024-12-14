Вальядолід у меншості здолав Валенсію в матчі аутсайдерів Ла Ліги

Сьогодні, 13 грудня, відбувся стартовий матч 17 туру іспанської Ла Ліги, в якому Вальядолід приймав Валенсію.

Перемогу з рахунком 1:0 здобули господарі. Єдиний гол на 20 хвилині зустрічі забив марокканський півзахисник Вальядоліда Ануар. На 77 хвилині господарі залишились в меншості.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

17 тур, 13 грудня

Вальядолід – Валенсія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 20 Ануар

Вилучення: Латаса 77 (пряма червона)

Після 15 матчів Валенсія посідає останню сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 10 очок. У Вальядоліда за 17 поєдинків 12 балів та передостаннє місце.

Нагадаємо, нещодавно форвард Барселони Роберт Левандовський повторив гольовий рекорд Ліонеля Мессі у складі каталонського клубу.