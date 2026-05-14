Барселона сенсаційно поступилася Алавесу, Севілья у гольовій перестрілці переграла Вільярреал у 36 турі Ла Ліги

У середу, 13 травня, відбулися матчі 36-го туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Еспаньйол на власному полі зламав опір Атлетика, забивши обидва м'ячі вже після перерви. Севілья здійснила камбек у матчі проти Вільярреала, зумівши оговтатися після пропущених двох м'ячів на старті та вирвати перемогу в другому таймі.

Натомість Барселона на виїзді спіткнулася об Алавес, пропустивши єдиний гол від Діабате перед самою перервою. Упродовж другого тайму каталонці так і не змогли пробити захист господарів, залишившись за підсумками поєдинку без очок.

Переможну домашню естафету підхопив Хетафе, який ще в першому таймі забезпечив собі відрив від Мальорки завдяки дублю Сатріано.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

36 тур, 13 травня

Вільярреал – Севілья 2:3 (2:2)

Голи: 1:0 – 13 Морено, 2:0 – 20 Мікаутадзе, 2:1 – 36 Осо, 2:2 – 45+2 Салас, 2:3 – 72 Адамо

Еспаньйол – Атлетик 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 69 Мілья, 2:0 – 90+2 Гарсія

Хетафе – Мальорка 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 14 Сатріано, 2:0 – 41 Сатріано, 3:0 – 63 Ромеро, 3:1 – 65 Маскарель

Алавес – Барселона 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 45+1 Діабате

Нагадаємо, раніше Атлетико у меншості переграв Осасуну, а Бетіс здолав Ельче.