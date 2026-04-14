Легенда Реала та Баварії зробив прогноз на матч своїх екскоманд в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Колишній вінгер мадридського Реала та мюнхенської Баварії Ар'єн Роббен оцінив шанси обох своїх колишніх команд перед матчем-відповіддю чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Його слова передає Marca.

"На мій погляд, Баварія була кращою в першому матчі. Гадаю, результат, можливо, не повністю відобразив її перевагу, але треба бути пильним і зосередженим протягом усіх 90 хвилин.

Навіть якщо думаєш: "Ми ведемо 2:0, і все йде добре...". Вони можуть забити гол з нізвідки. У футболі результат матчу ніколи не вирішений остаточно, і Реал – найкращий тому приклад. Реал може забити з нізвідки, іноді їм потрібно лише одна-дві миті".

На запитання, чи готовий "королівський клуб" відігратися у матчі-відповіді, нідерландський захисник відповів, що ніколи не можна списувати "вершкових". Хоча Роббен вважає, що через індивідуальну майстерність футболістів, Баварія наразі краща як команда.

"Ніколи не можна скидати з рахунків Реал Мадрид. Мене вражає, що вони завжди зберігають спокій. Іноді вони почуваються комфортно, захищаючись дуже глибоко, а потім раптово виходять у контратаку. Іноді їм потрібно лише одна-дві миті. Треба бути уважними до цього. У них висока індивідуальна майстерність, але я вважаю, що Баварія краща як команда".

Також колишній футболіст згадав про амбіції президента іспанського клубу Флорентіно Переса, який завжди прагне підписувати провідних виконавців.

"Він завжди прагне сформувати найкращу команду і хоче підписати найкращих гравців. Раніше у нього були "Галактікос". Пізніше, з Кріштіану, Кака та Хабі Алонсо, він також завжди мав у своєму складі видатних гравців та зірок".

Узагалі Роббен прогнозує перемогу мюнхенського колективу за умови збереження концентрації протягом усього ігрового часу.

"Це сильна команда, і зараз у неї все виходить ідеально. Це справжня машина, і я вважаю, що так триватиме до самого кінця! Але це все-таки футбол, завжди може трапитися ситуація, коли буде показано червону картку чи щось подібне. Звісно, з цим треба бути обережними. Треба залишатися зосередженими протягом усіх 95 хвилин. Якщо Баварія це зробить, на мою думку, перемогти зможе лише одна команда".

Поєдинок-відповідь між "вершковими" та "червоно-синіми" відбудеться сьогодні, 15 квітня, о 22:00. Перший матч між командами в 1/4 фіналу ЛЧ закінчився поразкою мадридців з рахунком 1:2.

Нагадаємо, у травні минулого року 41-річний Ар'єн Роббен очолив команду нідерландського Гронінгена U-14.