Легенда Реала та Барселони назвав претендента на Золотий м'яч

Софія Кулай — 14 квітня 2026, 13:44
Майкл Олісе
Колишній футболіст мадридського Реала Луїш Фігу висловив свою думку щодо майбутнього лідера мюнхенської Баварії Майкла Олісе.

Його слова передає AS.

Легендарний ексгравець переконаний, що правий вінгер німецького гранда та збірної Франції є одним із головних претендентів на Золотий м'яч.

"Він провів видатний перший матч проти Реала в Лізі чемпіонів. Його майстерність неймовірна. Мені він дуже подобається як футболіст. Якщо він продовжить у тому ж дусі, завжди буде кандидатом на Золотий м'яч. Майкл – особливий вінгер і виступає за такий топклуб, як Баварія", – сказав Луїш.

Фігу не виключив того, що одного дня Олісе може приміряти футболку Реала.

Відзначимо, що Майкл виступає за Баварію із літа 2024-го, коли перебрався з англійського Крістал Пелес. Відтоді провів за мюнхенців вже 97 матчів (37 голів та 52 асисти), ставши одним із лідерів команди.

Француз має чинний контракт із німецьким клубом до 30 червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 140 мільйонів євро.

У поточному сезоні-2025/26 Олісе вже взяв участь у 42-х іграх за Баварію в усіх турнірах, у яких забив 17 м'ячів та віддав 29 гольових передач.

Також Фігу висловився про майбутній матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів у Мюнхені, де команді Альваро Арбелоа доведеться відіграватися після домашньої поразки 1:2.

