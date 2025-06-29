Ютубер, тенісист і фанат рок-музики: уся правда про 60-мільйонного вундеркінда з Аргентини, що вибрав Реал Мадрид

Франко Мастантуоно одразу після клубного чемпіонату світу приїде до табору мадридського Реала. Йому лише 17 років, але він вже зараз – головна зірка Рівер Плейта й чемпіонату Аргентини.

На Мастантуоно "Вершкові" не пожаліли 60 млн євро – ще ніколи й ніхто не платив так багато клубу з Країни Срібла.

Чемпіон розповідає, що особливого в цьому хлопцеві, і чому цей трансфер такий важливий для всіх.

Чому ми про нього говоримо?

Франко Мастантуоно впродовж останніх двох років був машиною з побиття найповажніших рекордів Латинської Америки.

Наймолодший гравець в історії Рівер Плейта – 16 років, 5 місяців і 14 днів.

Наймолодший автор голу в історії Рівер Плейта – 16 років, 5 місяців і 24 дні.

Наймолодший автор голу Рівер Плейта в Копа Лібертадорес – 16 років, 8 місяців і 10 днів.

Наймолодший автор голу в історії аргентинського Суперкласіко – 17 років, 8 місяців і 13 днів.

Наймолодший дебютант в історії національної збірної Аргентини – 17 років, 9 місяців і 22 дні.

Останній з рекордів Мастантуоно відібрав у самого Ліонеля Мессі, але той тільки радіє. Інсайдери розповідають, що у 2024-му Лео зайшов подивитися тренування юнацької збірної, і там Франко так його вразив, що Мессі встав і помахав йому рукою.

"Він хороший. Справді хороший", – нечасто таке почуєш від завжди стриманої легенди.

Також саме Мессі допомагав Франко освоїтися в національній збірній, коли того викликали після ось такого голу в Суперкласіко з Бока Хуніорс. Нікого не нагадує?

¿Messi y Maradona hacían esto a sus 17 años? pic.twitter.com/cDQW8q0YRA — MilloStats (@StatsMillo) April 27, 2025

Більше того, Мастантуоно ще й грає на позиції Мессі і має ту ж звичку зміщуватися з правого флангу до центру, виступаючи не тільки фінішером, а й конструктором моментів.

Аргентина вірить – ось він, спадкоємець Лео.

Та й європейські гранди теж вірять.

Впродовж останнього року за Мастантуоно бились два найуспішніших скаути сучасності – Жуні Калафат із Реала та Луїш Кампуш із ПСЖ. Франко та його родина майже не сумнівалися і вибрали традицію.

"Нема футболіста, який би не мріяв виступати за Рівер Плейт та Реал Мадрид", – заявив вундеркінд.

І ось вам ще один рекорд: Мадрид заплатив за нього 63 млн євро, з яких 18 підуть на різні податки й збори в Іспанії та Аргентині, а ще 45 – в казну Рівер Плейта. Це новий найдорожчий трансфер в історії аргентинського клубного футболу. Попереднім рекордом були 44 млн, які Бенфіка заплатила Рівер Плейту за Енцо Фернандеса у 2022-му.

Хто він і звідки?

Забудьте типові для Латинської Америки слізні історії про злидні й пошуки куска хліба на обід. Мастантуоно – з багатих.

Його батько Крістіан раніше тренував в академії Рівер Плейта, перш ніж відкрити свою власну школу в Асулі, що за 300 км на південь від Буенос-Айреса.

Матір Софія – соціологиня за освітою, що стала тенісною тренеркою.

Ну, а дядько Франко – Хосе Рауль Іглесіас на прізвисько "Тотігол" – був помітним нападником. У сезоні-1977/78 він завітав аж до Барселони, проте в першу команду не пробився і поїхав до Рекреативо, забивши 7 голів в 15 матчах за дубль. Далі він грав за Сан-Лоренсо, Росаріо, навіть Валенсію.

В такій сім'ї Франко зростав спортивним, але дисциплінованим, вихованим хлопцем.

"Привіт, друзі! Ласкаво просимо на мій канал", – вітав усіх 10-річний Мастантуоно, який мріяв стати ютубером зі своїми братом та сестрою.

Вже у 12 років далися взнаки тренування з мамою – Франко увійшов до топ-3 головних надій аргентинського тенісу. Він їздив на турніри й вигравав їх.

Es gracioso saber que Franco Mastantuono era la mejor promesa de tenis en todo el país, no se puede creer lo talentoso que es el pibe. Menos mal que eligió el fútbol, imaginense si nos perdiamos este jugador. pic.twitter.com/b4vd0w2nIN — Fran (@frabigol) January 21, 2024

18-річний Валентин Гарай, що був спаринг-партнером Яніка Сіннера на минулому Ролан Гаррос, розповідає, що Мастантуоно творив дива з ракеткою:

"Коли Франко грав теніс, він був божевільним, але грав дуже добре. У нього був надзвичайно сильний форхенд. Він бив сильно завжди і контролював корт. Якось ми грали в Тукумані, була нестерпна спека, мабуть, 2000 градусів. І він переміг мене 7:5, 6:0. В другому сеті й навіть не бачив м'яча. Він був сильним ще й психологічно".

Він обрав футбол не через батька, а тільки тому, що той більше подобався.

Із цікавого – Мастантуоно тримав ракетку правою рукою, хоча на полі його коронна якраз ліва.

Ще одна несподівана фішка – хлопець із покоління Z слухає не реп чи латіно, а стару-добру рок-музику. В його плеєрі, наприклад, кумири 1980-х Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, що розпалися ще до народження Франко.

В школі вчиться добре; кажуть, найкраще дається математика.

Ну, і ще усі, хто знає Франко, запевняють, що він не по роках зрілий для підлітка. Мастантуоно не лише виглядає на 25, а й веде себе відповідно.

Віцепрезидент його першого клубу Марсело Оларіага запевняє: "Франко був чудовим товаришем по команді. Він впливав на усіх своєю особистістю, вмів підбадьорити і брав команду на свої плечі у важкі моменти".

Що показав клубний чемпіонат світу?

Найголовніше – в Рівер Плейті йому дійсно нема що робити.

Всього Мастантуоно встиг набігати за "Мільйонерів" 64 матчі, забив 10 голів і віддав 7 асистів. Із цієї стастики аж 5 голів та 4 асисти – це за квітень-травень.

Він дорослішає просто зараз, на очах.

Ось як виглядає графік найкращих дриблерів та голеадорів минулої Апертури – ви бачите, наскільки Мастантуоно кращий за інших? Ні в Хуліана Альвареса, ні в Лаутаро Мартінеса такого не було й близько.

Статистика ударів та вдалих дриблінгів у Мастантуоно зашкалює, nytimes.com

Тим часом вихолощений перманентною фінансовою кризою Рівер Плейт не міг дати Мастантуоно гідних партнерів. Як справедливо зазначив The Athletic, клубний чемпіонат світу сумуватиме за аргентинськими уболівальниками, але не командами, що виявились надмірно грубими, жорстокими.

А Франко не такий.

Він – правий вінгер із робочою лівою ногою, що здатна задавати м'ячу неймовірні траєкторії.

Від тенісу Франко лишилися статура й фізика чемпіона Вімблдона. Він кремезний, досить високий, швидко біжить, але навіть на повному ходу дуже впевнено контролює м'яч.

"Саме за це я його запам'ятав. За спокій в роботі з м'ячем. Він дуже легко біг з ним, а той був ніби прив'язаний до ноги", – каже Оларіага, і ми вже мали змогу переконатись в його правоті.

Дриблінг Мастантуоно – це не переступи, як в Роналдіньйо, а різка зміна руху під носом у захисників. Щось схоже на фінти Мессі, але повільніше.

Франко виконує всі стандарти – добре пробиває штрафні, вміє подати будь-який навіс.

І він майже ніколи не грає широко. Що в контргрі, що в позиційних атаках Мастантуоно зміщується ближче до центру, аби атакувати простір між фулбеком та стоперами. Іноді це відкривання між захистом і півзахистом суперника, іноді забігання за спини – тут є варіанти.

Найсильніше в грі Франко – його розвороти одразу після прийому м'яча і ще удари. Ліва в хлопця божественна, і відстань не має значення.

Якщо гра у Рівер Плейта не йшла, а таке траплялося часто, Мастантуоно відходив вглиб, допомагав вибудовувати контроль. Один з таких його походів в центр завершився передгольовим пасом проти Урави Редс.

А ось мапа дотиків Мастантуоно проти Монтеррея – тут чітко видно, що це дуже нетиповий вінгер, що прагне бути скрізь.

Мапа дотиків до м'яча Мастантуоно в матчі КЧС з Монтерреєм, bbc.com

Ну, і що такий гравець мав далі робити в слабкому, жорстокому чемпіонаті Аргентини? Чекати, поки зламають? Попри юний вік, трансфер Мастантуоно – це вчасне рішення.

Нащо він Реалу?

Якось мексиканець Хуан Вільйоро пожартував: "Якщо Рівер Плейт знайде таланта, то після 20 голів його купить Парма".

Мастантуоно забив лише 10 голів, але переїхав одразу до Мадрида.

Це десь незвично, бо зазвичай юні аргентинці обирають проміжний етап, на кшталт Бенфіки, проте тут вплинув комплекс вже згаданих факторів – побиті рекорди, впевненість в оточенні і неймовірне різноманіття, яке Франко здатен пропонувати на полі.

Жуні Калафат, що привіз на "Бернабеу" Вінісіуса та Родріго, називає Мастантуоно "генієм".

Ну, а хто не хоче мати в себе генія?

Тим паче, Реал з приходом Хабі Алонсо перебудовує та омолоджує склад. Ніхто ще достеменно не знає схеми, за якою гратиме команда в новому сезоні.

Мастантуоно може запропонувати дуже багато варіантів в еру змін – конкурувати не лише з Родріго, а й з Браїмом Діасом і навіть Гюлером.

Єдине, що слід пам'ятати – Франко на початках буде не вистачати досвіду топрівня. Він одноліток Ламіна Ямаля, але за тиждень до старту каталонця на дорослому Євро-2024 Мастантуоно у складі Аргентини U19 програвав США U19.

Аргентинцеві треба ще доопрацювати свої рішення; буває, він тягне на себе невиправдано або ж задумує щось надто складне.

Пресинг без м'яча – ще одна наука, яку не вивчити в нинішній Апертурі.

Mastantuono becomes the 1st player to get two Man of the Match awards. pic.twitter.com/nnhqw1mWVk — Troll Football Media (@Troll__Footbal) June 22, 2025

Нарешті, йому треба частіше вриватися до штрафного, дальня стійка сама себе не замкне.

Якби біля керма Реала залишався Карло Анчелотті, мабуть, цей трансфер би здивував, але Хабі Алонсо значно уважніший до молоді. Це його дзвінок остаточно переконав Мастантуоно їхати на "Бернабеу":

"Те, як він зі мною говорив, було неймовірно. Я безкінечно вдячний за це. Ця розмова дуже вплинула на мене, бо якщо тренер тебе підтримує – це дуже важливо для гравця. Слова Хабі мотивували мене зробити цей стрибок".

Це точно не буде миттєво, бо чудес не буває, але якщо все піде за планом, то вже взимку фани "Вершкових" почнуть розуміти, чому їхній клуб так боровся за цього аргентинця.

Tears for Franco Mastantuono after River Plate’s Club World Cup elimination 🥺😔



With his move to Real Madrid set for August 15, he now enters his 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝗰𝗵 at the club he grew up with 🇦🇷🛬🇪🇸



🎥 @MatiasjCabezas pic.twitter.com/60XcZfd3Nz — 433 (@433) June 26, 2025

Мастантуоно – це вінгер з тілом опорника й інтелектом десятки. Дуже рідкісна і дорога комбінація.

Бонус

Франко говорить розважливо; не зависає на яхті з 30-річними жінками і вкрай рідко щось постить у соцмережах. Пресі з ним буде складно.

Єдина поки зачіпка – це 70-й номер, під яким в юності починав Мессі, та старі відео, де Мастантуоно грає у футболці Ліонеля.

Плюс ще й дядько дотичний до Барселони...

Коротше, Франко має заздалегідь підготувати відповіді для Marca й Mundo Deportivo, бо запитання точно будуть. Світ ще не бачив гравця Реала, який би відкрито фанатів від Лео, тож і в цьому він буде першим теж.