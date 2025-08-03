Герой для бідних, негідник для Барселони: як Хав'єр Тебас рятує і топить іспанську Ла Лігу

Барселона дуже скромна на трансферному ринку, але навіть із придбаним у Еспаньйола воротарем Жоаном Гарсією та орендованим у МЮ Маркусом Рашфордом виникнуть проблеми.

Все через стелю витрат – ідею президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса, яку той втілив у життя після вступу на пост в 2013-му.

Чемпіон розповідає, що це за стеля, звідки взявся конфлікт з Барселоною і до чого правління Тебаса привело Ла Лігу загалом.

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3,43 млрд євро боргів

Для початку слід зрозуміти – строгі фінансові правила Ла Ліги взялися не просто так.

У 2013 році сумарний борг клубів Прімери та Сегунди складав 3,43 млрд євро при річному доході 1,61 млрд.

Понад 300 футболістів не отримували зарплату; борг перед ними зріс до 89 млн.

У 2011 році одразу 11 іспанських клубів подали заяви про банкрутство – це Сарагоса, Мальорка, Райо Вальєкано, Бетіс, Еркулес, Гранада, Херес, Кордоба, Кадіс, Рекреативо та Полі Ехідо. Хтось із них в підсумку виплутався, а от, наприклад, Рекреативо досі невідомо де.

Понад те, наприкінці 2000-х Ла Ліга пережила навалу фейкових інвесторів, як-от уродженець Одеси Дмітрій Пітєрман, що в 2004-07 роках вимив з Алавеса 25 млн і втік.

Muchos por aquí no sabrán quién era Piterman. Fue un tipo que compró un Alavés saneado y casi lo arruina en tres años. Hasta mintió alegando amenazas de ETA para sacar dinero al club. Fue condenado por apropiación indebida. Aquí una foto con su abogado, que igual sí os suena. pic.twitter.com/bG3w6uShGH — Julio (@litrosdalcohol) December 6, 2021

Ще більшої біди наробив у Расингу індус Ахсан Алі Саєд, що накопичив 33 млн боргу, і в січні 2014-го гравці, яким ніхто не платив зарплату, не вийшли на поле.

Паралельно в Памплоні бос Осасуни Анхель Віскай докотився до договірняків, і в кінці сезону-2013/14 заплатив гравцям Бетіса 650 тисяч євро за два "зливи". ЗМІ дізналися про них раніше за поліцію.

Це було дно.

Навіть консерватории неохоче погоджувалися, що треба щось міняти, і саме тоді з'явився Хав'єр Тебас.

Він був відомим юристом, і знав систему зсередини. Тебас вів справи проблемних Вески й Бадахоса; був адвокатом Бетіса й Мальорки на судах щодо банкрутства. Також він послідовно агітував за єдиний ТБ-пул, який блокували Реал та Барселона.

Його план був революційним, але Іспанія хапалася за соломинку, тож на виборах президента Ла Ліги-2013 аж 32 із 42 клубів обрали Тебаса.

Так все й закрутилося.

‼️Javier Tebas' statement:



"This isn't football, it's power control...



He [Florentino Pérez] doesn't like Tebas because he doesn't do what he wants...



He doesn't like Ceferin because he doesn't do what he wants...



He doesn't like TV commentators because they don't say what… pic.twitter.com/MMpH9KEBZi — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 25, 2025

Витрачати лише зароблене

Тебас ламав стару систему швидко і нещадно.

Вже в 2015-му Ла Ліга запустила єдиний ТБ-пул. Розподіл грошей від контрактів не такий рівний, як в АПЛ, проте все одно дохід аутсайдерів Прімери виріс із 8-10 млн до 40-45 млн за сезон.

Другим кроком Тебас посилив відбір усіх бажаючих купити клуби Ла Ліги, а також встановив правило, що лише 30% грошей, вкладених новим власником, можуть бути витрачені на гравців. Решта 70% – на стадіони, тренувальні бази, розвиток молоді, маркетинг.

"З огляду на те, як все структуровано, я б не зміг сьогодні зареєструвати Неймара, навіть якби той прибув безкоштовно", – сміявся у 2022-му президент Сарагоси Рауль Санлехі.

Ну, і найважливіше, що зробив Тебас – це встановив ліміт витрат (Límite de Coste de Plantilla Deportiva) для забезпечення фінансового здоров'я клубів.

This is how much money each La Liga team will receive from the leagues TV rights revenue at the end of the season:



1)Real Madrid - €143 million

2)Barcelona - €130 million

3)Girona - €118 million

4)Atletico Madrid - €106 million

5)Athletic Club - €93 million

6)Real Sociedad… pic.twitter.com/kf59kEEO5n — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) May 21, 2024

Працює все так: двічі на рік перед трансферними вікнами кожен клуб Прімери та Сегунди подає до Ла Ліги свій фінансовий звіт, куди вписує заробітки, виплати за боргами, прогнозовані доходи й витрати від трансферів. На основі цього Ла Ліга складає кожному клубу його індивідуальний ліміт витрат – тобто, суму, в яку він має вкластися, аби не отримати санкцій.

Так-так, саме витрат, а не зарплат, як часто пишуть.

Агентські комісійні, оклади персоналу, виплати за боргами теж входять в цю суму, як і трансфери, що амортизуються на кількість років у контракті.

Для прикладу, якщо Еден Азар коштував Реалу 100 млн, а його угода була розрахована на 5 сезонів, то впродовж кожного з цих сезонів Еден займав у платіжці Реалу 20 млн (100/5) плюс зарплату.

Публікація свіжих лімітів витрат від Ла Ліги – завжди велика подія в Іспанії. Ось такі цифри, наприклад, були в сезоні-2024/25.

La Liga have published the updated salary limits after the January transfer window. pic.twitter.com/I7XkBq0deT — Football España (@footballespana_) February 18, 2025

Придивіться уважно, і ви побачите смішні 680 тисяч євро ліміту в Севільї та 7,8 млн – у Еспаньйола. Такі цифри означають, що обом клубам слід негайно розвантажувати платіжки, поки їх не понизили в класі.

754 млн ліміту в Реала навпаки підкреслюють, що клуб в прекрасному фінансовому становищі, і має досить доходу для покриття своїх гігантських витрат.

Ось такі правила.

Хто не вписується в ліміт Тебаса, той може витрачати на трансфери й зарплати лише кожен другий, а то й кожен четвертий зароблений євро – залежно від глибини кризи.

І найголовніше, що це працює. У 2013-му податкові борги клубів Ла Ліги склали 650 млн, а сьогодні – лише 3 млн. Сума невиплаченої зарплати гравцям за ті ж 12 років скоротилася із 89 млн до 0.

"Понад усе я пишаюся тим, що зробив Ла Лігу стабільною. Раніше власники клубів не платили податки, зарплати, не віддавали гроші за трансфери. Це було ганьбою для всіх. Зараз Ла Ліга фінансово стійка", – хвалиться Тебас.

Та не все так гладко.

Barcelona and Real Madrid account for 40% of the entire earnings from La Liga clubs. pic.twitter.com/wiEBWs3BAz — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 12, 2025

Безгосподарність Бартомеу і важелі Лапорти

Нема такого уболівальника, який би не чув про перманентні конфлікти Тебаса з Барселоною за останні 4 роки.

Минулого сезону лише травма Андреаса Крістенсена та дуже сумнівне втручання уряду дозволило Дані Ольмо провести сезон в синьо-гранатовій формі.

Зараз він знову підвис, як і новачки – Жоан Гарсія та Маркус Рашфорд.

Все тому, що Барселона навіть близько не вписується в ліміт, який з лютого для каталонців складає 463 млн євро. Надто вже в неї роздуті зарплати. Левандовський і Де Йонг на двох заробляють 39 млн, уявіть собі.

І що б хто не казав, але не Тебас в тому винний.

Барса роками жила "на тоненького". У сезоні-2020/21 Лео Мессі заробляв 71 млн брутто без бонусів, Антуан Грізманн – 37 млн, Самуель Юмтіті – 32 млн, Серджи Бускетс – 24 млн, Феліпе Коутіньйо – 22.

#FCBarcelona total debt (including bank loans, transfer fees, wages, tax authorities and other creditors) has more than tripled in the last 5 years to stand at €1.2 bln, the third highest in Europe, only below #CFC (Abramovich friendly loans) and #THFC (funding a new stadium). pic.twitter.com/BJpa4gj81h — Swiss Ramble (@SwissRamble) July 18, 2022

Та що там! Навіть глибокі запасні Нето, Мартін Брейтвейт, Сержиньйо Дест та Хуніор Фірпо отримали від щедрот каталонців по 6 млн на рік. З точки зору логіки це не контракти, а злочин проти Барселони, але правління Жозепа Бартомеу їх підписувало пачками.

Ну, а потім сталася пандемія, "Камп Ноу" закрився, дохід стрімко впав – і все накрилося.

В січні 2022-го ліміт витрат для Барси склав -144 млн євро.

Тоді здавалося, що в нового президента Жоана Лапорти просто нема вибору – доведеться продавати Педрі, Гаві й інших зірочок, аби виходити в плюс і починати все спочатку.

Та Лапорта не захотів.

Замість того, аби жити за правилами Тебаса, як усі, він став розпродувати активи клубу заради миттєвого нарощення доходів – в ЗМІ це пройшло, як "важелі". Так з молотка пішла 24,5% доходу від продажу ТБ-прав на найближчі 25 років, які Sixth Street та Socios.com купили за 647 млн. Також він продав 49% Barca Studios за 200 млн і частку в Barça Vision за 120 млн.

Разом це все дозволило Лапорті наростити капітал, придбати і зареєструвати Левандовського, Кунде, Рафінью, Крістенсена – словом, хлопців, які виграли Ла Лігу-2023.

Тебас це сприйняв як виклик собі.

Вже за рік він заборонив "важелі" – мовляв, ми тут над фінансовою стабільністю працюємо, а не розпродуємо помалу самі себе.

Ну, а без важелів Барселона мало що може. У фінансовому році-2023/24 її чистий збиток склав 90,5 млн. Клуб наростив дохід до 830,6 млн, але до повного виздоровлення далеко. Наприклад, Реал за той же період отримав дохід 1,08 млрд і 15,6 млн чистого прибутку. Далеко позаду Атлетико з 466 млн доходу, але й у нього 700 тисяч в плюсі.

Бачите різницю?

Ла Ліга наполягає: "Розпродуй склад і не живи в борг", Барса відповідає: "Але якщо я продам найкращих, то як конкуруватиму з Реалом?" У кожного своя правда, і "Кулес" вже давно реагують на Тебаса, як-от Гвардіола.

І навряд чи вони колись помиряться. Це світоглядний конфлікт.

🤯 CELEBRACIÓN HISTÓRICA de LAPORTA 🤯



‼️ GRITO y CORTE DE MANGAS tras la inscripción de Dani Olmo.



📹 IMAGEN @elchiringuitotv. pic.twitter.com/4NXutiXvFO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 8, 2025

Без голоду, але й без розкоші

Тебас – це президент бідних.

Голосування в Ла Лізі колективні, один клуб – один голос, і з 2013-го саме малі клуби вже чотири рази переобирали його на посту, бо ще ніколи вони не знали такої стабільності.

Наполягання Тебаса на інвестиціях саме в інфраструктуру, а не проєкти-одноденки, подарувало Іспанії осучаснену Лесаму в Більбао...

...Суб'єту в Сан-Себастьяні...

...розширило "Беніто Вільямарін" у Севільї, що став третім за відвідуваністю стадіоном країни...

...перетворило старенький "Сон Мойш" на Мальорці в ось такий красень-стадіон...

І таких прикладів ще десятки.

З іншого боку, з правилами Тебаса дуже складно зібрати сильну команду. Середняки не можуть утримувати Давіда Вілью, Хуана Романа Рікельме, Дієго Форлана, як колись, бо Ла Ліга контролює і обмежує кожен їхній крок.

Навіть геть юні хлопці покидають лігу, як-от Хесус Родрігес, якому Комо просто запропонував втричі більші гроші, ніж рідний Бетіс.

Це вихолощення іспанських команд добре помітне в єврокубках. Ви ж не забули, що показав 4-й в Ла Лізі Атлетик проти 16-го в АПЛ Ман Юнайтед? А фінал 6-го в Іспанії Бетіса з 4-м в Англії Челсі?

До всього, правила відсікають Іспанію від найбільших грошових потоків – з Америки та Близького Сходу.

"Я розумію запобіжні заходи Ла Ліги, бо вони лежали в руїнах багато років, і вони це виправили. Але вони також втратили силу у порівнянні з іншими лігами. Американські та інші інвестори просто не розглядають Ла Лігу через обмеження щодо обсягу інвестицій", – казав у 2023-му аргентинський власник Ельче Крістіан Брагарнік.

Це правда. Уявіть, щоб АПЛ змусила Тодда Боелі витратити 140 млн фунтів на молодіжку, стадіон і базу Челсі після того, як він купив за 70 млн Михайла Мудрика. Зможете?

Тому-то світові товстосуми і йдуть в АПЛ, де можна продати самому собі жіночу команду – і регулятор прийме це за законний дохід.

І з тієї ж причини в січні 2025-го клуби АПЛ витратили на новачків 500 млн євро, Серії А – 229 млн, Бундесліги – 169, а клуби Ла Ліги – лише 26 млн. Це на 2 млн менше за Другу Бундеслігу.

Або взяти поточне літо. На 1 серпня клуби АПЛ вже витратили 1,845 млрд на новачків, італійці – 666 млн, німці – 476 млн, а Ла Ліга – 409, з яких 290 – це Реал та Атлетико.

Money spent by Spanish clubs so far this window:

🇪🇸 Real Madrid: €168M

🇪🇸 Atletico : €117M

🇪🇸 Villareal: €37M

🇪🇸 Real Betis: €28M

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🇪🇸 Barcelona : €25M pic.twitter.com/Ylfamd5Y7V — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) July 16, 2025

"Ми читаємо про "сильну" англійську Прем'єр-лігу, але це не так. Це змагання ґрунтується на мільйонних збитках клубів – їх звичайного доходу їм недостатньо. Більшість клубів "накачана" грошовими наркотиками", – Тебас любить атакувати АПЛ і пророкувати їй скору загибель.

Але на ділі ми бачимо інше. Пішов Абрамович – прийшов Боелі; пішов Ешлі – прийшов саудівський PIF; набридло Глейзерам – їхнє місце зайняв Реткліфф. Мільярдери летять до АПЛ, як метелики на вогонь.

Це дві конкуруючі моделі. В Ла Лізі нема банкрутів, але ніхто, крім Реала, не процвітає. В АПЛ – всі втрачають мільйони, але від того не менш щасливі.

Колгосп і казино.

І моралі тут не буде, бо кожен те бачить по-своєму.

Одному милі спогади про ЄвроДепор Роя Макая, Дієго Трістана й Мауро Сілви, а інший згадуватиме, як ці зірки загнали клуб у 200 млн боргів, які його й втопили на початку 2010-х. Навіть зараз Ла-Корунья і не мріє про Прімеру.

Ну, а що думають самі іспанці ми побачимо у 2027-му, коли пройдуть нові вибори глави Ла Ліги. Раніше Тебас обіцяв на них не йти, але влада – той ще наркотик, та й він все більше схожий на пам'ятника самому собі.

Evolución del salario anual de Javier Tebas:



348.000€ - 2013

750.000€ - 2016

3.440.000€ - 2020

5.470.000€ - 2024



Mientras LaLiga se arruina, Tebas se forra pic.twitter.com/GH5j87ND80 — Gravesen (@GravesenFunado) September 24, 2024

Навіть вороги визнають його заслуги, а це п'янить.

"Я йому не друг, але, якщо чесно, Тебас зробив для іспанського футболу більше, ніж всі його критики разом взяті – казав якось легенда Ла Ліги Хорхе Вальдано. – Не знаю тільки, що з того вийде, бо всі шляхи до відступу він собі відрізав. Ніхто не робив більше і не ризикував більше, ніж Тебас".