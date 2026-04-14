Лунін потрапив до заявки Реала на матч Ліги чемпіонів проти Баварії

Тренерський штаб мадридського Реала визначився із заявкою на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ.

До списку футболістів, які вирушать до Мюнхена, потрапили три голкіпери: Андрій Лунін, Фран Гонсалес та Хаві Наварро.

Поєдинок-відповідь між "вершковими" та "червоно-синіми" відбудеться сьогодні, 15 квітня, о 22:00. Перший матч між командами в 1/4 фіналу ЛЧ закінчився поразкою мадридців з рахунком 1:2.

Нагадаємо, бельгійський воротар Тібо Куртуа не увійшов до заявки через травму, яку він отримав 17 березня у матчі 1/8 фіналу проти Манчестер Сіті (2:1), коли у другому таймі його замінив саме українець.

З того часу Куртуа пропустив чотири поєдинки Реала, в яких "вершкові" здобули 1 перемогу, зазнали 2 поразок, а ще одна зустріч завершилася внічию.

Очікується, що бельгієць зможе відновитися до перших півфінальних матчів Ліги чемпіонів, які заплановані на 28-29 квітня.