Циганков провів 100-й матч у топовому європейському чемпіонаті: в кого з українців більше
Віктор Циганков
Український вінгер Віктор Циганков напередодні провів ювілейний матч у європейських топ-5 лігах.
Він зіграв 100-й поєдинок в іспанській Ла Лізі. У ньому Циганков провів на полі всю гру та допоміг переграти Вільярреал (1:0).
Віктор став дев'ятим українцем, який досяг цієї позначки в топових європейських чемпіонатах. Він наздогнав Іллю Забарний, який також напередодні її перетнув.
Українські футболісти, які зіграли 100+ матчів в топлігах
- 1. Андрій Шевченко – 274 (Мілан, Челсі)
- 2. Руслан Маліновський – 201 (Аталанта, Дженоа, Марсель)
- 3. Андрій Воронін – 182 (Баєр, Ліверпуль, Герта, Кельн, Фортуна, Боруссія Менхенгладбах)
- 4. Олександр Зінченко – 150 (Манчестер Сіті, Арсенал, Ноттінгем Форест)
- 5. Віктор Скрипник – 138 (Вердер)
- 6. Віталій Миколенко – 136 (Евертон)
- 7. Олександр Заваров – 118 (Ювентус, Нансі)
- 8-9. Ілля Забарний – 100 (Борнмут, ПСЖ)
- 8-9. Віктор Циганков – 100 (Жирона)
Зазначимо, що в Ла Лізі Циганков є рекордсменом серед українців. У трійку також входять Андрій Лунін та Артем Довбик, які провели 44 та 36 матчів відповідно.