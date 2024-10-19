Жирона без Циганкова програла Реалу Сосьєдад в 10 турі Ла Ліги
19 жовтня відіграли три матчі десятого туру Ла Ліги сезону-2024/2025.
Жирону, за яку виступає Віктор Циганков, мінімально обіграв Реал Сосьєдад. Українець пропустив матч через травму Його повернення очікується в середині листопада.
Атлетик в домашньому матчі впервнено здолав Еспаньйол, Іньякі Вільямс оформив дубль. Бетіс на виїзді виявився сильнішим за Осасуну.
Також Реал Андрія Луніна на виїзді зустрінеться з Сельтою. Український воротар залишився на заміні, до складу повернувся бельгієць Тібо Куртуа.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга-2024/25
10 тур, 19 жовтня
Атлетик – Еспаньйол 4:1 (3:0)
Голи: 1:0 – 6 Вівіан, 2:0 – 28 Вільямс, 3:0 – 30 Вільямс, 4:0 – 55 Беренгер, 4:1 – 90+2 Техеро.
Осасуна – Бетіс 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 7 Роке, 1:1 – 59 Торро, 1:2 – 73 Чімі Авіла.
Жирона – Реал Сосьєдад 0:1
Гол: 0:1 – 44 Оярсабаль.
22:00 Сельта Віго – Реал Мадрид