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Жирона без Циганкова програла Реалу Сосьєдад в 10 турі Ла Ліги

Володимир Клепач — 19 жовтня, 22:09
Жирона без Циганкова програла Реалу Сосьєдад в 10 турі Ла Ліги
ФК Жирона

19 жовтня відіграли три матчі десятого туру Ла Ліги сезону-2024/2025.

Жирону, за яку виступає Віктор Циганков, мінімально обіграв Реал Сосьєдад. Українець пропустив матч через травму Його повернення очікується в середині листопада.

Атлетик в домашньому матчі впервнено здолав Еспаньйол, Іньякі Вільямс оформив дубль. Бетіс на виїзді виявився сильнішим за Осасуну.

Також Реал Андрія Луніна на виїзді зустрінеться з Сельтою. Український воротар залишився на заміні, до складу повернувся бельгієць Тібо Куртуа.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга-2024/25
10 тур, 19 жовтня

Атлетик – Еспаньйол 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 6 Вівіан, 2:0 – 28 Вільямс, 3:0 – 30 Вільямс, 4:0 – 55 Беренгер, 4:1 – 90+2 Техеро.

Осасуна – Бетіс 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 7 Роке, 1:1 – 59 Торро, 1:2 – 73 Чімі Авіла.

Жирона – Реал Сосьєдад 0:1

Гол: 0:1 – 44 Оярсабаль.

22:00 Сельта Віго – Реал Мадрид

Еспаньйол Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Осасуна Реал Мадрид Реал Бетіс Реал Сосьєдад Сельта Атлетик

Еспаньйол

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