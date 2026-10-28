Один з аутсайдерів чемпіонату Іспанії Еспаньйол оголосив про призначення нового головного тренера.

Про це повідомила пресслужба "папуг".

Так, новим наставником команди став Едер Сарабія, з яким підписано контракт до літа 2028 року.

Останнім клубом фахівця був Ельче, який він залишив у травні 2026 року. До цього Сарабія працював з молодіжною командою Вільярреала, ФК Андоррою та був асистентом Кіке Сетьєна у Барселоні.

Еспаньйол наразі посідає 18 місце у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 8 очок за 10 матчів.

Свій наступний поєдинок "біло-сині" зіграють 30 жовтня у межах 11 туру чемпіонату Іспанії – суперником буде Вільярреал. Ця гра розпочнеться з хвилини мовчання за жертвами трагедії у Толедо.