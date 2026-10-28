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Еспаньйол оголосив про призначення нового головного тренера

Володимир Максименко — 28 жовтня 2026, 23:24
Еспаньйол оголосив про призначення нового головного тренера
Едер Сарабія
Ельче

Один з аутсайдерів чемпіонату Іспанії Еспаньйол оголосив про призначення нового головного тренера. 

Про це повідомила пресслужба "папуг".

Так, новим наставником команди став Едер Сарабія, з яким підписано контракт до літа 2028 року.

Останнім клубом фахівця був Ельче, який він залишив у травні 2026 року. До цього Сарабія працював з молодіжною командою Вільярреала, ФК Андоррою та був асистентом Кіке Сетьєна у Барселоні.

Еспаньйол наразі посідає 18 місце у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 8 очок за 10 матчів. 

Свій наступний поєдинок "біло-сині" зіграють 30 жовтня у межах 11 туру чемпіонату Іспанії – суперником буде Вільярреал. Ця гра розпочнеться з хвилини мовчання за жертвами трагедії у Толедо.

Еспаньйол Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Сарабія

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