Мбаппе загрожує до 10 років тюрми за зґвалтування у Швеції

Зірковому форварду Реала Кіліану Мбаппе загрожує до 10 років тюремного ув’язнення у Швеції, якщо його провина у зґвалтуванні буде доведена.

Про це повідомляє Le Parisien, яке розкрило деталі скандальної поїздки гравця до Стокгольму.

За їхньою інформацією, у четвер, 10 жовтня Мбаппе орендував нічний клуб V, де і відбулася вечірка. На ній були присутні 20 – 30 осіб, здебільшого молоді шведські дівчата. Гостей попросили залишити телефони біля входу для конфіденційності вечора.

Сама вечірка пройшла без пригод, після чого Мбаппе ночував у готелі Bank Hotel. Проте у п’ятницю або в суботу передбачувана жертва зґвалтування вирушила до лікарні в Стокгольмі, після чого туди викликали поліцію. На допиті дівчина назвала Мбаппе можливим нападником і заявила, що зґвалтування відбулося в її номері готелю.

Прокуратура Стокгольма розпочала розслідування справи. Одяг передбачуваної жертви вилучили для проведення аналізу ДНК.

У разі, якщо провина Мбаппе буде доведена, йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі. За даними статистики, середня тривалість тюремного ув’язнення за зґвалтування у Швеції становить 26,9 місяця.