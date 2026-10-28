Еспаньйол звільнив головного тренера

47-річний іспанський фахівець Маноло Гонсалес звільнений з посади головного тренера Еспаньйола.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

Гонсалес очолював Еспаньйол з березня 2024 року. Під його керівництвом команда провела 107 матчів у всіх турнірах, у яких здобула 33 перемоги та зазнала 44 поразок. Ще 30 матчів завершилися внічию.

Еспаньйол невдало розпочав новий сезон, і після 10 турів іде у зоні вильоту іспанської Ла Ліги. Команда посідає 18 місце з 8 набраними очками.

Гонсалес раніше працював із такими клубами як Монтаньєса, Бадалона, Ебро та Пенья Депортіва.

Нагадаємо, два тижні тому Еспаньйол продовжив контракт із 18-річним українським голкіпером Єгором Крапівіним, який зараз виступає за резервну команду каталонців.