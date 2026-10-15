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18-річний українець підписав довгостроковий контракт з Еспаньйолом

Олександр Булава — 15 жовтня 2026, 20:28
18-річний українець підписав довгостроковий контракт з Еспаньйолом
Єгор Крапівін
Еспаньйол

18-річний український воротар Єгор Крапівін продовжив співпрацю з іспанським Еспаньйолом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до 30 червня 2031 року. Фінансові деталі не розголошуються. Зазначається, що контракт передбачає бонуси за індивідуальні спортивні результати голкіпера.

Крапівін є вихованцем академії донецького Шахтаря. У 2022 році він переїхав до Іспанії, де навчався в академії Marcet у Барселоні, а згодом приєднався до системи Еспаньйола. Наразі він виступає за команду Б, за яку провів два офіційні матчі на дорослому рівні та пропустив три голи.

Також воротар виступав за юнацькі збірні України U-16, U-17 та U-18.

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Раніше повідомлялося, що Іван Варфоломєєв підписав новий контракт з англійським Лінкольн Сіті.

Еспаньйол

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