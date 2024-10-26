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Дубль Лукебакіо приніс Севільї перемогу над Еспаньйолом у 11 турі Ла Ліги

Олег Дідух — 26 жовтня, 00:26
Дубль Лукебакіо приніс Севільї перемогу над Еспаньйолом у 11 турі Ла Ліги

11 тур іспанської Ла Ліги стартував у п’ятницю, 25 жовтня матчем у Барселоні між Еспаньйолом та Севільєю. Гості здобули перемогу з рахунком 2:0.

Успіх Севільї приніс дубль бельгійського нападника Доді Лукебакіо у першому таймі.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
25 жовтня, 11 тур

Еспаньйол – Севілья – 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 20 Лукебакіо, 0:2 – 45 Лукебакіо

Севілья завдяки цій перемозі набрала 15 очок і піднялася на 9 місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Еспаньйол іде 15-м з 10 балами в активі.

Нагадаємо, у суботу 26 жовтня Реал в центральному матчі 11 туру прийме Барселону, початок – о 22:00 за Києвом. Ворота мадридців, найімовірніше, захищатиме Андрій Лунін. Тібо Куртуа до заявки не потрапив через травму.

Еспаньйол Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Севілья

Севілья

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