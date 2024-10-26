Дубль Лукебакіо приніс Севільї перемогу над Еспаньйолом у 11 турі Ла Ліги
11 тур іспанської Ла Ліги стартував у п’ятницю, 25 жовтня матчем у Барселоні між Еспаньйолом та Севільєю. Гості здобули перемогу з рахунком 2:0.
Успіх Севільї приніс дубль бельгійського нападника Доді Лукебакіо у першому таймі.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
25 жовтня, 11 тур
Еспаньйол – Севілья – 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 – 20 Лукебакіо, 0:2 – 45 Лукебакіо
Севілья завдяки цій перемозі набрала 15 очок і піднялася на 9 місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Еспаньйол іде 15-м з 10 балами в активі.
Нагадаємо, у суботу 26 жовтня Реал в центральному матчі 11 туру прийме Барселону, початок – о 22:00 за Києвом. Ворота мадридців, найімовірніше, захищатиме Андрій Лунін. Тібо Куртуа до заявки не потрапив через травму.