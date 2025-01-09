Рух провів перше тренування на зборах без трьох гравців основи
Ілля Квасниця
ФК Рух
Троє основних гравців Руха були відсутні на першому тренуванні львівського клубу на зборах.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, відсутніми були вінгер Ілля Квасниця, півзахисник Олег Федор і центральний нападник Ігор Краснопір.
Водночас захисник Олексій Сич тренувався в загальній групі.
Раніше стало відомо, що 24-річний півзахисник криворізького Кривбаса Владислав Семотюк покинув Рух, за який виступав на правах оренди.
Раніше стало відомо, що Рух та Карпати об'єднаються в одну команду. Наразі відомо, що Рух дограє сезон в УПЛ-2024/25 без особливих завдань. Також дехто з лідерів команди може підсилити Карпати вже у другій частині першості. Водночас Рух повністю зосередиться на підготовці молодих талантів своєї академії.