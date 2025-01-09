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Рух втратив 24-річного півзахисника

Микола Дендак — 9 січня 2025, 19:20
Рух втратив 24-річного півзахисника
ФК Рух

24-річний півзахисник криворізького Кривбаса Владислав Семотюк покинув Рух, за який виступав на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Між сторонами завершився термін орендної угоди. Футболіст підсилив склад "жовто-чорних" влітку 2024 року. За цей період зіграв 4 матчі, з них жодного в старті.

Що цікаво, Рух не програв жодної гри, коли на полі був Владислав. Зокрема клуб розгромив Зорю та Інгулець, а також зіграв унічию з Динамо та Олександрією.

Раніше стало відомо, що Рух та Карпати об'єднаються в одну команду. Наразі відомо, що Рух дограє сезон в УПЛ-2024/25 без особливих завдань.

Також дехто з лідерів команди може підсилити Карпати вже у другій частині першості. Водночас Рух повністю зосередиться на підготовці молодих талантів своєї академії.

Кривбас Рух

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