Кварцяний поділився своїм варіантом заміни Дніпра-1 в УПЛ

Видатний український тренер Віталій Кварцяний вважає, що в Українську Прем'єр-лігу, окрім Миная, повинні увійти ще дві команди.

Про це 71-річний фахівець розповів у коментарі UA-Футбол.

"Мій варіант такий: Дніпро-1 замінити Минаєм, а крім цього, щоб в УПЛ увійшло ще дві команди. Одна з них – Металіст 1925, який став би сімнадцятим. А ще одного, вісімнадцятого учасника Прем’єр-ліги, визначити в одному додатковому матчі на нейтральному полі між Лівим берегом та Епіцентром, чим надати їм додатковий шанс підвищитись у ранзі.

Хотілось би зауважити, що під час сезону досить важко знайти інвестора, а от Металіст 1925 зумів це зробити під час війни. Це взагалі щось особливе! І от тепер власник харківського клубу Володимир Носов якоюсь мірою спонсорує і рекламує збірну України. Тож є шанс для того, аби ще більше згенерувати його увагу до харківського та українського футболу. Хотілося б цю людину підтримати, адже у наш час це геройський вчинок", — розповів Кварцяний.