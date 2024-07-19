Клуби УПЛ задовольнили прохання Дніпра-1 щодо виключення з чемпіонату

На загальних зборах учасників Української Прем'єр-ліги представники клубів прийняли рішення задовольнити прохання СК Дніпро-1 щодо зняття зі змагань.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Крім того, за результатами рейтингового голосування були визначені дві пропозиції для заміни СК Дніпро-1 іншим клубом. Перша пропозиція, яка набрала найбільше голосів, — надати місце в УПЛ ФК Минай, який, посівши 15-те місце, напряму вилетів у Першу лігу.

Друга пропозиція — провести за участі чотирьох команд (Минай, Металіст 1925, Лівий Берег та Епіцентр) перехідний турнір, переможець якого гратиме в УПЛ у сезоні-2024/25.

Металіст 1925, як і Минай, у минулому сезоні виступав в УПЛ, а Лівий Берег та Епіцентр посіли відповідно третє та четверте місця в Першій лізі України й грали в перехідних матчах за підвищення у класі, проте поступилися.

Нагадаємо, минулого року в Дніпра-1 почалися серйозні фінансові проблеми після арешту олігарха Ігоря Коломойського. Його називають бенефіціаром та інвестором клубу.

За підсумками минулого сезону Дніпро-1 посів четверте місце та мав зіграти у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. У підсумку Україна втратила свого представника в єврокубках, а місто Дніпро — єдину професіональну команду.