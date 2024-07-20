Виконком УАФ визначить заміну СК Дніпро-1 в УПЛ

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) 22 липня проведе засідання, на якому визначить питання заміни Дніпра-1 в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Напередодні представники клубів ліги задовольнити прохання СК Дніпро-1 щодо зняття зі змагань та визначили дві пропозиції на розгляд Виконкому УАФ для заміни клубу:

Перша — надати місце в УПЛ Минаю.

— надати місце в УПЛ Минаю. Друга — провести міні-турнір між чотирма командами (Минай, Металіст 1925, Лівий Берег та Епіцентр), переможець якого гратиме в УПЛ в сезоні-2024/25.

Нагадаємо, минулого року в Дніпра-1 почалися серйозні фінансові проблеми після арешту олігарха Ігоря Коломойського. Його називають бенефіціаром та інвестором клубу.

За підсумками минулого сезону Дніпро-1 посів четверте місце та мав зіграти у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. У підсумку Україна втратила свого представника в єврокубках, а місто Дніпро — єдину професійну команду.