Стане заміною для капітана збірної України: тренер назвав перспективного гравця Динамо

Відомий український тренер Віталій Кварцяний високо оцінив перспективи захисника Динамо Тараса Михавка, після його виступу в поєдинку Кубку України з Шахтарем (2:1).

Цитує гравця Sport-Express.

"Тарас – кандидат у національну збірну України. Думаю, що за грою Динамо та Шахтаря спостерігав і Ребров, тож його, можливо, Шовковський свідомо й поставив, щоб показати, скажімо так. Бо ж, раптом що трапиться з Матвієнком, то саме Михавко може його й замінити у збірній", – розповів Кварцяний.

Михавко дебютував за Динамо у лютому 2024 року. У поточному сезоні в його активі 17 матчів та 3 голи.

