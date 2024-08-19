Кварацхелія травмувався під час матчу Наполі проти Верони

Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія травмувався під час матчу команди проти Верони в 1 турі італійської Серії А сезону-2024/25.

Про це повідомляє Football-italia.

Інцидент стався в компенсований час першого тайму. Хвіча вийшов сам на сам з Лоренцо Монтіпо у ворота Верони. Джексон Чатчуа зміг зловити його та зробив підкат, щоб перевести удар на кутовий.

Однак відразу після цього захисник Верони Павел Давидович зіткнувся з грузином Спочатку це виглядало зовсім непомітно, але незабаром Кварацхелія дав зрозуміти, що з ним щось не так, він нахилився, і це виглядало як легке запаморочення, але пізніше він впав на землю, що змусило запросити на поле медичний персонал.

За кілька хвилин йому надали допомогу, а потім вивели з поля по тунелю. Замість нього вийшов Джакомо Распадорі.

Зазначимо, що команда грузина розгромно поступилась своїм суперникам (3:0). У цей самий день свій дебютний матч за Рому провів український нападник Артем Довбик.

Він відіграв 90 хвилин, міг забивати, але м'яч після його удару на 80-й хвилині потрапив у перекладину. Зрештою, поєдинок завершився нульовою нічиєю, а Артем отримав одну з найнижчих оцінок за гру. Нагадаємо, трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.