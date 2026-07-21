Дьйор розгромив Біссен, Левадія на виїзді переграла Гетеборг у кваліфікації Ліги конференцій
У вівторок, 21 липня, відбулись перші матчі другого раунду кваліфікації у Лізі конференцій.
Естонська Левадія на виїзді переграла шведський Гетеборг завдяки дублю 22-річного бразильця Венделла. Мальтійська Флоріана розписала мирову з косовською Дрітою. Чемпіон Угорщини – Дьйор на виїзді розгромив Біссен з Люксембруга, забивши шість голів у ворота суперників.
Ліга конференцій
Кваліфікація, другий раунд
21 липня
Гетеборг (Швеція) – Левадія (Естонія) 1:2
Флоріана (Мальта) – Дріта (Косово) 1:1
Біссен (Люксембург) – Дьйор (Угорщина) 2:6
Українські клуби Полісся та ЛНЗ розпочнуть свої виступи у турніру 23 липня. Їх суперниками стануть – данський Копенгаген та бельгійський Гент.
Напередодні ЛНЗ, Полісся та Динамо дізналися потенційних суперників у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій