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Дьйор розгромив Біссен, Левадія на виїзді переграла Гетеборг у кваліфікації Ліги конференцій

Олександр Булава — 21 липня 2026, 23:50
Дьйор розгромив Біссен, Левадія на виїзді переграла Гетеборг у кваліфікації Ліги конференцій
УЄФА

У вівторок, 21 липня, відбулись перші матчі другого раунду кваліфікації у Лізі конференцій.

Естонська Левадія на виїзді переграла шведський Гетеборг завдяки дублю 22-річного бразильця Венделла. Мальтійська Флоріана розписала мирову з косовською Дрітою. Чемпіон Угорщини – Дьйор на виїзді розгромив Біссен з Люксембруга, забивши шість голів у ворота суперників.

Ліга конференцій
Кваліфікація, другий раунд
21 липня

Гетеборг (Швеція) – Левадія (Естонія) 1:2

Флоріана (Мальта) – Дріта (Косово) 1:1

Біссен (Люксембург) – Дьйор (Угорщина) 2:6

Українські клуби Полісся та ЛНЗ розпочнуть свої виступи у турніру 23 липня. Їх суперниками стануть – данський Копенгаген та бельгійський Гент.

Напередодні ЛНЗ, Полісся та Динамо дізналися потенційних суперників у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій

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