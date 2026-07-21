Дьйор розгромив Біссен, Левадія на виїзді переграла Гетеборг у кваліфікації Ліги конференцій

У вівторок, 21 липня, відбулись перші матчі другого раунду кваліфікації у Лізі конференцій.

Естонська Левадія на виїзді переграла шведський Гетеборг завдяки дублю 22-річного бразильця Венделла. Мальтійська Флоріана розписала мирову з косовською Дрітою. Чемпіон Угорщини – Дьйор на виїзді розгромив Біссен з Люксембруга, забивши шість голів у ворота суперників.

Ліга конференцій

Кваліфікація, другий раунд

21 липня

Гетеборг (Швеція) – Левадія (Естонія) 1:2

Флоріана (Мальта) – Дріта (Косово) 1:1

Біссен (Люксембург) – Дьйор (Угорщина) 2:6

Українські клуби Полісся та ЛНЗ розпочнуть свої виступи у турніру 23 липня. Їх суперниками стануть – данський Копенгаген та бельгійський Гент.

Напередодні ЛНЗ, Полісся та Динамо дізналися потенційних суперників у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій