Дьйор Пищура став чемпіоном Угорщини, перерваши 7-річну домінацію Ференцвароша

Олександр Булава — 16 травня 2026, 21:08
У суботу, 16 травня, відбувся заключний 33-й тур чемпіонату Угорщини з футболу, за підсумками якого був визначений чемпіон сезону-2025/26.

Дьор на виїзді здобув перемогу над Кішвардою завдяки голу алжирського нападника Надіра Бенбуалі та став недосяжним для переслідувачів. 

У чемпіонському матчі взяв участь український нападник Олександр Пищур, який вийшов на заміну. Загалом в активі українця цього сезону 36 ігор в усіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 2 асисти

Дьор перервав домінацію Ференцвароша у національній першості, який сім сезонів поспіль здобував чемпіонські титули.

Турнірна таблиця чемпіонату Угорщини

Раніше Олександр Пищур підтвердив свій майбутній перехід в іспанську Жирону.

