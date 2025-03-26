Аргентина розгромила Бразилію: огляд матчу кваліфікації чемпіонату світу 2026

Збірна Аргентини з футболу розгромно перемогла Бразилію в 14 турі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1.

Огляд матчу

Чемпіонат світу-2026 – відбірковий етап

14 тур, 25 березня

Аргентина – Бразилія 4:1 (3:1)

Голи: 1:0 – Альварес, 4, 2:0 – Фернандес, 12, 2:1 – Кунья, 26, 3:1 – Макалістер, 37, 4:1 – Дж.Сімеоне, 71

Зазначимо, що завдяки цій перемозі Аргентина пробилась на чемпіонат світу 2026 року, а також підкорила унікальне досягнення.

Нагадаємо, розгром над Бразилією прокоментував головний тренер Аргентини Ліонель Скалоні. Також про матч висловився лідер бразильців Вінісіус.