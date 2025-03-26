Вінісіус – про розгром від Аргентини: Нам треба багато що переосмислити

Один з лідерів збірної Бразилії Вінісіус Жуніор висловився про поразку команди в 14 турі відбіркового етапу до ЧС-2026 від Аргентини.

Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.

"Ми зіграли дуже погано. Аргентина провела чудовий матч перед власними вболівальниками. Ми повинні багато що переосмислити, цього не повинно було статися. Нам не можна здаватись, до чемпіонату світу ще рік. Потрібно вдосконалюватись", – розповів Вінісіус.

📉🇧🇷 Vinicius Jr: “We played very badly and Argentina played an excellent game in front of their fans”.



“We have to rethink everything we did… this can’t happen. We need to improve and not give up, only 1 year is left till World Cup”. pic.twitter.com/UYkdBoavR8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2025

Зазначимо, що за підсумками 14 турів "Селесао" розмістились на 4 місці у своїй групі, набравши 21 заліковий бал. Аргентина із 31 очками достроково кваліфікувалась на чемпіонат світу.

У наступному поєдинку Бразилія зіграє з Еквадором – матч відбудеться 6 квітня, а час початку зустрічі стане відомим пізніше.

Раніше Вінісіус Жуніор заявив, що він не планує поспішати із продовженням контракту з Реалом, оскільки в нього є на це своя причина.