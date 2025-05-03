Невдаха дня: Кейн прийшов відсвяткувати чемпіонство Баварії, але Лейпциг все зіпсував

Нападник Баварії Гаррі Кейн став головним мемом у соцмережах через зіпсоване святкування чемпіонства.

Мюнхенці були близькими до того, щоб знову виграти "золото" Німеччини, але Лейцпиг все зіпсував. Але давайте по порядку.

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Баварія сенсаційно пропустила два голи на старті зустрічі, через що усім стало ясно на трибунах, що свята не буде. Другий тайм все змінив, подарувавши палітру різних емоцій.

На камеру потрапив сумний Кейн, який розумів, що чемпіонство відкладається на наступний тур, проте його команда дивом зуміла створити неможливе.

Протягом наступних 45-хвилин "червона машина" тричі засмутила суперника, але повернула посмішку на обличчі англійського форварда, який вже почав святкувати тріумф. На жаль, зарано.

Коли Гаррі спустився із трибун до лави запасних, щоб першим вибігти на поле і розділити момент успіху з гравцями, як Лейпциг зрівняв за лічені секунди до кінця. На лідері Баварії не було обличчя.

Harry Kane, who is injured, had come down to the pitch ready to celebrate his first-ever trophy before Leipzig equalized in the final seconds.



He'll have to wait a bit longer to get his hands on the trophy 💔 pic.twitter.com/J1bBGeqhJR — ESPN FC (@ESPNFC) May 3, 2025

Зустріч так і завершилася результативною нічиєю із рахунком 3:3, а Кейн поки і мусить носити клеймо "невдахи" (бо ще не виграв трофеїв), щонайменше до наступного туру Бундесліги.

Нагадаємо, у наступних матчах чемпіонату Німеччини мюнхенці зіграють проти Боруссії Менхенгладбах та Гоффенгайма. Головна задача підопічних Венсана Компані – не програти.

Раніше повідомлялося, що Баварія знайшла заміну Кейну у команді з Бундесліги.