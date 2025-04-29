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Варді хоче продовжити кар’єру в АПЛ

Олег Дідух — 29 квітня 2025, 14:11
Варді хоче продовжити кар’єру в АПЛ
Джеймі Варді
Getty Images

Форвард Лестера Джеймі Варді хоче продовжити кар’єру в одному з клубів АПЛ.

Про це повідомляє Sky Sports.

Наприкінці поточного сезону Варді покине Лестер, який уже гарантовано вилетить з АПЛ за підсумками нинішньої кампанії. Раніше повідомлялося про інтерес до 38-річного нападника з боку Рексхема, який добився підвищення у класі та у наступному сезоні також гратиме у Чемпіоншипі.

Проте Варді не хоче приймати запрошень від клубів з другого за силою дивізіону англійського футболу. Колишній нападник збірної Англії вважає, що все ще готовий грати на рівні АПЛ і шукатиме варіанти продовження кар’єри в елітному дивізіоні.

У поточному сезоні ветеран відзначився 8 голами та 3 асистами в 33 матчах у всіх турнірах.

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