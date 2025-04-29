Варді хоче продовжити кар’єру в АПЛ

Форвард Лестера Джеймі Варді хоче продовжити кар’єру в одному з клубів АПЛ.

Про це повідомляє Sky Sports.

Наприкінці поточного сезону Варді покине Лестер, який уже гарантовано вилетить з АПЛ за підсумками нинішньої кампанії. Раніше повідомлялося про інтерес до 38-річного нападника з боку Рексхема, який добився підвищення у класі та у наступному сезоні також гратиме у Чемпіоншипі.

Проте Варді не хоче приймати запрошень від клубів з другого за силою дивізіону англійського футболу. Колишній нападник збірної Англії вважає, що все ще готовий грати на рівні АПЛ і шукатиме варіанти продовження кар’єри в елітному дивізіоні.

У поточному сезоні ветеран відзначився 8 голами та 3 асистами в 33 матчах у всіх турнірах.