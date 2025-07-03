Куртуа: Александер-Арнольд – справжній нічний кошмар для воротарів

Голкіпер Реала Тібо Куртуа високо оцінив таланти свого нового одноклубника Трента Александер-Арнольда.

Слова 33-річного бельгійця наводить ESPN.

Англійський захисник приєднався до "вершкових" перед стартом Клубного чемпіонату світу 2025 року. Для цього іспанці заплатили Ліверпулю 10 мільйонів євро.

Після спільних тренувань та проведених матчів на турнірі Куртуа залишився під враженням від умінь Трента.

"Він міг би вже віддати кілька гольових передач на турнірі. На тренуваннях його удари неймовірні, його штрафні та кутові – на іншому рівні. Я не думаю, що я бачив когось з такою ж якістю, як у нього, в плані виконання ударів і подач. Скажу як воротар, часом для мене він просто кошмар. Він тримає тебе в напрузі і змушує працювати над тим, щоб робити паузи. Він змушує нас вдосконалюватися", – сказав Куртуа.

Наступний матч Реала на Клубному чемпіонаті світу 2025 року відбудеться 5 липня в межах 1/4 фіналу. Суперником "бланкос" буде дортмундська Боруссія.

Раніше стало відомо, що в цьому поєдинку не зможе зіграти один з братів Беллінгемів.