Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Журналіст розкрив, скільки Реал заплатив Ліверпулю за Трента

Володимир Максименко — 30 травня 2025, 13:48
Журналіст розкрив, скільки Реал заплатив Ліверпулю за Трента
Трент Александер-Арнольд
Фото: сайт FC Liverpool

Стала відома сума, яку мадридський Реал заплатив Ліверпулю за перехід Трента Александера-Арнольда.

Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн.

"Вершкові" сплатять чемпіону Англії загалом 10 мільйонів євро – один гарантований платіж, який становитиме понад 2 млн та ще один транш.

Нагадаємо, щойно Ліверпуль оголосив про досягнення угоди з Реалом про достроковий трансфер гравця. Його чинний контракт з "червоними" спливав 30 червня, але мадридці хотіли заграти Трента на Клубному чемпіонаті світу.

Англійський захисник є вихованцем Ліверпуля, за першу команду "Червоних" дебютував у сезоні-2016/17. Сумарно провів за рідний клуб 354 матчі в усіх турнірах і забив 23 голи.

Раніше стала відома клаусула, яку Реал встановив на свого новачка.

Чемпіонат Англії, АПЛ Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ліверпуль Реал Мадрид Футбольні трансфери Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд

Стала відома клаусула Александера-Арнольда в Реалі
Реал оголосив про підписання Александера-Арнольда
Як замінити генія і виграти АПЛ в дебютному сезоні: метод Арне Слота
Я був розчарований, – Клопп відреагував на свист фанатів Ліверпуля в бік Трента
Трент не зіграє в останньому турі АПЛ: відома причина

Останні новини