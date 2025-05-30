Журналіст розкрив, скільки Реал заплатив Ліверпулю за Трента

Стала відома сума, яку мадридський Реал заплатив Ліверпулю за перехід Трента Александера-Арнольда.

Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн.

"Вершкові" сплатять чемпіону Англії загалом 10 мільйонів євро – один гарантований платіж, який становитиме понад 2 млн та ще один транш.

🚨 BREAKING: Real Madrid reach agreement with Liverpool to sign Trent Alexander-Arnold in time for Club World Cup. #RMFC to pay €10m (guaranteed + 1 payment - up from original indication of £850,000. #LFC also save wages & bonuses. 6yr deal @TheAthleticFC https://t.co/2loc692qIJ — David Ornstein (@David_Ornstein) May 30, 2025

Нагадаємо, щойно Ліверпуль оголосив про досягнення угоди з Реалом про достроковий трансфер гравця. Його чинний контракт з "червоними" спливав 30 червня, але мадридці хотіли заграти Трента на Клубному чемпіонаті світу.

Англійський захисник є вихованцем Ліверпуля, за першу команду "Червоних" дебютував у сезоні-2016/17. Сумарно провів за рідний клуб 354 матчі в усіх турнірах і забив 23 голи.

Раніше стала відома клаусула, яку Реал встановив на свого новачка.