Журналіст розкрив, скільки Реал заплатив Ліверпулю за Трента
Трент Александер-Арнольд
Фото: сайт FC Liverpool
Стала відома сума, яку мадридський Реал заплатив Ліверпулю за перехід Трента Александера-Арнольда.
Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн.
"Вершкові" сплатять чемпіону Англії загалом 10 мільйонів євро – один гарантований платіж, який становитиме понад 2 млн та ще один транш.
Нагадаємо, щойно Ліверпуль оголосив про досягнення угоди з Реалом про достроковий трансфер гравця. Його чинний контракт з "червоними" спливав 30 червня, але мадридці хотіли заграти Трента на Клубному чемпіонаті світу.
Англійський захисник є вихованцем Ліверпуля, за першу команду "Червоних" дебютував у сезоні-2016/17. Сумарно провів за рідний клуб 354 матчі в усіх турнірах і забив 23 голи.
Раніше стала відома клаусула, яку Реал встановив на свого новачка.