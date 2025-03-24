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Куртуа зможе зіграти у наступному матчі Реала

Олександр Булава — 24 березня 2025, 16:38
Куртуа зможе зіграти у наступному матчі Реала
Тібо Куртуа
Getty Images

Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа зможе відновитися до наступного матчу мадридського Реала.

Про це повідомляє журналіст Мельчор Руїс.

32-річний голкіпер Реала повернувся до лав збірної перед протистоянням із "синьо-жовтими", одразу посівши місце в воротах. Він взяв участь у першій грі, яку бельгійці програли з рахунком 1:3. Проте не зміг зіграти у матчі-відповіді через незначне м'язове перенапруження.

Однак воротар Реала зможе зіграти за клуб у найближчому матчі чемпіонату Іспанії проти Леганеса, який відбудеться 29 березня.

У поточному сезоні на рахунку бельгійця 36 поєдинків в усіх турнірах за "вершкових". Наразі мадридський клуб ділить лідерство у турнірній таблиці чемпіонату Барселоною – в обох колективів по 60 балів, проте у каталонців гра у запасі.

Раніше повідомлялося, що голкіпер Реала Андрій Лунін зацікавив турецький гранд.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Тібо Куртуа

Тібо Куртуа

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