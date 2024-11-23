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Куртуа повернувся до складу Реала: бельгієць потрапив у заявку на матч проти Леганеса

Олексій Мурзак — 23 листопада 2024, 18:51
Куртуа повернувся до складу Реала: бельгієць потрапив у заявку на матч проти Леганеса
Андрій Лунін та Тібо Куртуа
realmadrid.com

Голкіпер Реала Тібо Куртуа потрапив у заявку мадридського клубу на матч проти Леганеса, який відбудеться 24 листопада в межах 14 туру Ла Ліги.

У заявці також український воротар Андрій Лунін.

Нагадаємо, Куртуа отримав травму 23 жовтня. Очікувалося, що він пропустить до двох тижнів, однак у клубі вирішили не поспішати з його відновленням.

За час відсутності Тібо основним воротарем "вершкових" став українець Андрій Лунін. Він відіграв 5 матчів, в яких пропустив 8 голів і одного разу відстояв "на нуль".

Раніше стало відомо, що проти Ліверпуля у Лізі чемпіонів зі стартових хвилин гратиме Куртуа.

Водночас повідомлялося, що Лунін потрапив у шортлист Інтера.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Леганес Реал Мадрид Тібо Куртуа

Андрій Лунін

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