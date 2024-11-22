Лунін може продовжити кар'єру в складі чемпіона Серії А

Голкіпер збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін знаходиться у шортлисті Інтера.

Про це повідомляє ElNacional.

Видання інформує, що чемпіон Серії А шукає потенційну заміну для Яна Зоммера, якому у грудні виповниться 36 років.

Однак зазначається, що Лунін не є пріоритетним варіантом. Першочергово італійський клуб спробує підписати Алекса Реміро, який виступає за Реал Сосьєдад. На цій кандидатурі наполягає особисто головний тренер Сімоне Індзагі, відзначаючи реакцію воротаря та його вміння грати ногами.

Також у списку Ґреґор Кобель з Боруссії Дортмунд та голкіпер Порту Діогу Кошта.

У поточному сезоні Андрій Лунін відіграв 5 матчів за Реал, в яких пропустив 8 голів і одного разу відстояв "на нуль". Також в активі українця гольова передача у матчі з Осасуною.