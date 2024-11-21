Анчелотті обрав голкіпера Реала на матч з Ліверпулем

Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначився з голкіпером, який зіграє матч проти Ліверпуля у Лізі чемпіонів

Про це інформує Defensa Central.

Італієць напередодні повідомив Андрія Луніна, що Тібор Куртуа буде у стартовому складі на матч Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, який відбудеться 27 листопада, якщо не станеться форс-мажору.

"Мені боляче, тому що ти був чудовим", – сказав Анчелотті українцю.

За інформацією джерела, це зовсім не подобається Андрію Луніну, але він розуміє, що в старті виступає Тібо Куртуа, який уже відновився і готовий зіграти.

Нагадаємо, Куртуа отримав травму 23 жовтня. Очікувалося, що він пропустить до двох тижнів, однак у клубі вирішили не поспішати з його відновленням.

За час відсутності Тібо основним воротарем "вершкових" став українець Андрій Лунін. Він відіграв 5 матчів, в яких пропустив 8 голів і одного разу відстояв "на нуль".

Наступний матч Реал зіграє проти Леганеса у неділю, 24 листопада.