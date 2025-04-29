Алонсо знаходиться за крок від узгодження контракту з Реалом

Наступним пунктом призначення Хабі Алонсо в його тренерській кар'єрі стане мадридський Реал.

Про це повідомляє журналіст Relevo Маттео Моретто.

За інформацією джерела, 43-річний іспанець перебуває буквально за крок до того, щоб очолити "вершкових". Він майже узгодив всі умови контракту з колективом Андрія Луніна.

Оічкується, що найближчими днями Алонсо зустрінеться з керівництвом Баєра, щоб повідомити про своє бажання переїхати до Іспанії. Чинна угода між тренером та "фармацевтами" розрахована до літа 2026 року.

Нагадаємо, що паралельно із цим нинішній тренер Реала Карло Анчелотті погодився очолити збірну Бразилії.

Раніше стало відомо, що форвард Динамо Матвій Пономаренко розділив звання найкращого бомбардира Юнацької Ліги УЄФА