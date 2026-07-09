У кожному турнірі є сюрпризи: Куртуа оцінив шанси Бельгії проти Іспанії на ЧС-2026

Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа вважає, що його команда здатна створити сенсацію у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 і перемогти Іспанію.

Його цитує Reuters.

За словами голкіпера, бельгійці поступово набирають форму і вже довели свою силу після невдалого старту турніру.

"У кожному турнірі завжди є сюрпризи, і я думаю, що цього разу ними можемо стати ми. Вибити чемпіонів Європи було б величезною сенсацією, але впевненість у нас є", – заявив Куртуа.

34-річний голкіпер визнав, що Іспанія є фаворитом протистояння, адже команда чудово контролює м'яч.

"Іспанія, звичайно, є фаворитом. Вони чудово грають у володінні м'ячем, а коли втрачають його – одразу активно пресингують. Ключ у тому, щоб швидко знаходити та використовувати простір за їхньою лінією оборони", – пояснив воротар.

Нагадаємо, що у 1/8 фіналу Бельгія розгромила збірну США з рахунком 4:1. Після гри Куртуа поділився враженнями від поєдинку.

Зазначимо, матч Бельгія — Іспанія відбудеться у п'ятницю 10 липня. Переможець протистояння вийде до півфіналу чемпіонату світу.