Початок сезону не виправдав наших сподівань, але це процес: Кукурелья – про старт Реала на чолі з Моурінью

Лівий захисник мадридського Реала Марк Кукурелья заявив, що початок клубного сезону під керівництвом Жозе Моурінью не виправдав його очікувань, але відзначив стан команди, яка перебуває на стадії формування.

Його слова передає ESPN.

"Це все – процес. У збірній фундамент закладався протягом багатьох років – до того ж із тим самим тренером. У Реалі ми щойно розпочали роботу з новим тренером, і ще зарано робити висновки. Деякі гравці мали лише тижневу передсезонну підготовку перед стартом. Початок сезону не виправдав наших сподівань, але це процес, і ми побачимо, де опинимося наприкінці чемпіонату".

Зауважимо, що "вершкові" під орудою Жозе Моурінью за перші 7 турів в іспанській Ла Лізі здобули 15 очок (5 перемог і 2 поразки). Наразі "королівський" клуб посідає 4-те місце у турнірній таблиці, поступаючись лідеру чемпіонату Барселоні на 6 залікових балів.

Нагадаємо, що Кукурелья перейшов з Челсі до мадридців влітку цього року. З того часу провів у клубі 8 матчів, у яких не відзначився результативними діями.