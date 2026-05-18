Кудрівка та ЛНЗ назвали стартові склади на лобову гру 29 туру УПЛ

У понеділок, 18 травня, Кудрівка та ЛНЗ зустрінуться у передостанньому 29-му турі УПЛ сезону-2025/26.

Матч розпочнеться о 13:00 на "Оболонь Арені" у Києві.

Обидва тренерські штаби оголосили стартові склади на очний поєдинок.

Кудрівка: Яшков, Мачелюк, Векляк, Коллахуазо, Фарина, Сторчоус, Думанюк, Кая Макоссо, Козак, Глущенко, Овусу.

ЛНЗ: Паламарчук, Пасіч, Горін, Драмбаєв, Кузик, Дідик, Якубу, Пастух, Твердохліб, Микитишин, Ассінор.

У попередньому турі першості обидва колективи відсвяткували перемоги: Кудрівка перемогла Рух 2:1, а ЛНЗ був сильнішим за головного аутсайдера чемпіонату Полтаву 2:0.

Очна зустріч першого кола закінчилася мінімальною звитягою черкаського клубу 1:0. Тоді автором переможного голу став Марк Ассінор.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є гості. Їх перемогу оцінюють коефіцієнтом 1,48. А от на звитягу господарів дають аж 7,50. Нічия – 4,20.

