Кудрівка – ЛНЗ. Хто покаже матч 29 туру УПЛ

Матч Кудрівка – ЛНЗ продовжить 29-й тур УПЛ-2025/26, який відбудеться у понеділок, 18 травня.

Зустріч запланована на 13:00 на "Оболонь Арені" у Києві. Гру можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO, на телеканалі УПЛ ТБ.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є гості. Їх перемогу оцінюють коефіцієнтом 1,48. А от на звитягу господарів дають аж 7,50. Нічия – 4,20.

ЛНЗ продовжує боротися за друге місце турнірної таблиці української першості. Команда Віталія Пономарьова має у своєму активі 57 балів, випереджаючи третє Полісся на 2 очки.

Тоді як Кудрівка з 25 пунктами йде 13-ю (зона стикових ігор).

Попередня очна зустріч першого кола закінчилася мінімальною перемогою черкаського клубу 1:0. Тоді єдиний та переможний гол забив ганський нападник Марк Ассінор.

У минулому 28-му турі обидва майбутні суперники святкували звитяги: ЛНЗ переміг вдома СК Полтаву (2:0), а Кудрівка була сильнішою за Рух (2:1).

