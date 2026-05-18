Кудрівка – ЛНЗ: прогноз на матч 29 туру УПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 29 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Кудрівка вдома прийматиме ЛНЗ.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,48. Нічия – 4,20. Виграш господарів – 7,50.

Поєдинок відбудеться 18 травня в Рівному на стадіоні "Авангард". Стартовий свисток має пролунати о 13:00.

Востаннє команди грали між собою 29 листопада 2025 року. Тоді черкаський колектив здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Зазначимо, що перед очним протистоянням Кудрівка посідає 13-те місце в турнірній таблиці УПЛ, а ЛНЗ – друге. Вони мають у своєму активі 25 і 57 очок відповідно.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.