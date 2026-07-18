Кудрівка оголосила про підписання колишнього захисника Оболоні
Дмитро Семенов
ФК Оболонь
Колишній захисник Оболоні Дмитро Семенов став гравцем Кудрівки.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Про деталі угоди не розголошується.
Водночас ЗМІ повідомляли, що гравцем цікавилося кілька клубів УПЛ – переважно ті, хто підвищився у класі, однак напередодні 26-річний центрбек підписав контракт саме з Кудрівкою.
Також зазначається, що Семенов та Оболонь не домовилися про продовження контракту, тож клубну прописку він змінив у статусі вільного агента.
У минулому сезоні він відіграв за киян 29 матчів, у яких віддав 2 результативні передачі.
Напередодні стало відомо, що Оболонь посилить свій склад ще кількома новачками, серед яких буде і півзахисник Динамо.